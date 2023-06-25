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97. Gazi Koşusu'na katılan Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi!

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu’nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu’na geldi. Yıldırım’ı gören taraftarlar, başkanlığa geri dön çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:27 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 16:36
97. Gazi Koşusu'na katılan Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te koşulacak. Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu'na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı. Bir yarışsever Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler.

Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.

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