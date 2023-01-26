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Brezilyalı ultra maraton koşucusu Fernanda Maciel dünya rekoru kırdı!

Ultra maraton koşucusu Fernanda Maciel, Güney Kutbu'na 1200 kilometre uzaklıktaki Vinson Dağı'nda yaptığı tırmanışla dünya rekoru kırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:37
Brezilyalı ultra maraton koşucusu Fernanda Maciel dünya rekoru kırdı!

Brezilyalı ultra maraton koşucusu Fernanda Maciel, Güney Kutbu'na 1200 kilometre uzaklıktaki Vinson Dağı'nda yaptığı tırmanışla dünya rekoru kırdı.

42 yaşındaki Red Bull sporcusu Maciel, 4892 metre yüksekliği ile "Yedi Zirveler" kategorisinde yer alan ve Antarktika'nın en yüksek dağı olan Vinson Dağı'na 6 saat 40 dakika gibi rekor bir sürede tırmandı.

Toplamda gidiş-dönüş 9 saat 41 dakika süren rekor sonrası konuşan Maciel, "Zirvede -45 derecede çılgınca soğuk vardı. Zirveye koşarken bir dakika bile durmayacağımı biliyordum. Oldukça çılgın ve zor bir koşu deneyimi oldu" dedi.

Brezilyalı, daha önce Arjantin'in Aconcagua Dağı (6.962m, 2016) ve Tanzanya'nın Kilimanjaro Dağı'nda (5.895m, 2017) yukarı ve aşağı koşma dalında dünya rekorları kırmıştı.

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