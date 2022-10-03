Nefes kesti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları dün yapılan Kökbörü, Kazak Güreşi, Tatar Güreşi, Pehlivan Güreşi ve Büyür Güreş müsabakalarıyla tamamlandı. 4 gün süren organizasyona 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcu katıldı. Etkinliğin son gününde etkinlik alanı yine dolup taştı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. Organizasyonda spor müsabakalarının yanı sıra asırlık yemek tarifleri ve çocuklar için hazırlanan özel alanlar büyük ilgi gördü. Geçmişi, geleceğe bağlayan 4. Dünya Göçebe Oyunları görkemli bir törenle kapandı.