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Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Kalle Rovanpera, WRC tarihindeki en genç şampiyon olmayı başardı!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımını temsil eden Fin pilot Kalle Rovanpera büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu 2022 sezonunun bitimine iki etap kala şampiyonluğunu ilan etti ve tarihin en genç şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:35
Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Kalle Rovanpera, WRC tarihindeki en genç şampiyon olmayı başardı!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fin pilot Kalle Rovanpera, 2022 sezonunun bitimine iki etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun 11. ayağı, Yeni Zelanda'da düzenlendi. 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 01.4 saniyede bitiren Rovanpera, sezonun 6, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.

Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı. WRC'de 22 yaşında zafere ulaşan Rovanpera, 1995'te 27 yaşındayken kazanan Colin McRae'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu da ele geçirdi.

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