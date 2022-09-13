Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracağını açıkladı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sporcu Komisyonu, yine sporcular tarafından çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek oylama ile belirlenecek.

Klasik yay erkek, klasik yay kadın, makaralı yay erkek ve makaralı yay kadın kategorilerinin her birinden birer temsilcinin seçileceği komisyona aday olmak isteyenlerin, niyet dilekçeleriyle ilgili şartları taşıdıklarını belirten belgelerini, 16 Eylül Cuma günü saat 17.00'ye kadar "aday@tof.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekiyor.