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Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracağını açıkladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, sporcuların teknik ve idari konularda söz sahibi olabilmeleri, bu sayede tüm okçuluk ailesiyle daha etkili bir iletişim kurabilmek amacıyla "Sporcu Komisyonu" kuracak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 11:29
Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracağını açıkladı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sporcu Komisyonu, yine sporcular tarafından çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek oylama ile belirlenecek.

Klasik yay erkek, klasik yay kadın, makaralı yay erkek ve makaralı yay kadın kategorilerinin her birinden birer temsilcinin seçileceği komisyona aday olmak isteyenlerin, niyet dilekçeleriyle ilgili şartları taşıdıklarını belirten belgelerini, 16 Eylül Cuma günü saat 17.00'ye kadar "aday@tof.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekiyor.

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