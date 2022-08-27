Aktüel haberler (27.08.2022)

BU KEZ NAPOLI!

Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'ya kulüp aranıyor. Menajeri Jorge Mendes, bu doğrultuda son olarak Napoli'ye önerdi. İtalya'da daha önce Milan ve İnter'e önerilen CR7 kabul görmemişti.

F1'DE DURAK BELÇİKA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak. Bir aylık aranın ardından başlayacak şampiyonada sıralama turları bugün 17.00'de gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise yarın 16.00'da başlayacak. Pilotlar klasmanında Verstappen 258 puanla zirvede. Leclerc ise 178 puanla takip ediyor.

HEYECAN BAŞKENTTE

Hentbolda Süper Kupa karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. Kadınlarda Kastamonu ile Konyaaltı Belediyesi, 2 Eylül'de kozlarını paylaşacak. Erkeklerde ise Beşiktaş ile Beykoz Belediyesi 9 Eylül'de karşılaşacak.

TOPRAK'TAN İMZA GÜNÜ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. Razgatlıoğlu, hayranlarıyla buluşarak imza dağıttı ve bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Yoğun ilgi gören milli motosikletçi, bir hayranının ise motosikletini imzaladı.

14 BİN KİŞİ SMAÇLADI

Red Bull sporcusu Hande Baladın için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyununda yarış başladı. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyun, ilk hafta 14 bin kayıtlı kişi tarafından oynandı. Yedi haftada en yüksek skoru yapan kişi Hande Baladın ile tanışma ve maç izleme hakkı elde edecek.

İSAK REKORLA GELDİ

Suudi Arabistan sermayesinin satın aldığı Newcastle United, büyük operasyona imza attı. Siyah-beyazlılar, hücum hattını Alexander İsak'la güçlendirdi. Ada ekibi, Real Sociedad'a 65 milyon euro ödeyecek. 5 milyon euro'luk da bonus ödemesi bulunan 22 yaşındaki İsveçli forvet, Joelinton'u (44 milyon euro) geçerek kulüp tarihinin en pahalı ismi oldu. Daha önce Dortmund'da oynayan İsak, 3 yıldır formasını giydiği İspanya'da 132 maçta 44 gol attı.

KİĞILI'YLA ZİRVEYE ÇIKTI

Avis Türkiye Pist Şampiyonası'nda Kiğılı'nın sponsorluğunda yarışan Barkın Pınar, ikinci ayak Maxi Grup yarışlarında ilk gün birinci; ikinci günde de ikinci basamakta yer aldı. Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışta lider durumda olan Barkın Pınar'ın takımı Bitci Racing, 7 kupa kazanarak iddiasını sürdürdü.