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Formulaz coştu

Tahta arabaların mücadelesi olarak dünyaca ün kazanan Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi. Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha heyecan dolu ve renkli anlara sahne oldu. Bu sene ilginin çok büyük olduğu belirtiliyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Formulaz coştu
Tahta arabaların mücadelesi olarak dünyaca ün kazanan Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi. Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha heyecan dolu ve renkli anlara sahne oldu. Bu sene ilginin çok büyük olduğu belirtiliyor.
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