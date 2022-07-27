Formulaz coştu

Tahta arabaların mücadelesi olarak dünyaca ün kazanan Red Bull Formulaz, RizeArdeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi. Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha heyecan dolu ve renkli anlara sahne oldu. Bu sene ilginin çok büyük olduğu belirtiliyor.
Tahta arabaların mücadelesi olarak dünyaca ün kazanan Red Bull Formulaz, RizeArdeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi. Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha heyecan dolu ve renkli anlara sahne oldu. Bu sene ilginin çok büyük olduğu belirtiliyor.