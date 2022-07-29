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Neymar’a hapis

Brezilyalı yatırım grubu DIS, 2013'te Santos'tan Barcelona'ya giden Neymar'ın kontratı için dava açtı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Neymar’a hapis

Neymar'ın haklarının bir kısmına sahip olan DIS, usulsüzlük gerekçesiyle 2 yıl hapis ve Barça'dan 150 milyon euro tazminat istiyor.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğindeki FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Katar ile karşı karşıya gelecek. 06.00'da oynanacak Seul'deki müsabakayı TRT Spor yayınlayacak.

VETTEL BIRAKIYOR
35 yaşındaki Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, sezon sonu emekli olacağını açıkladı. 4 kez Dünya Şampiyonu pilot, "Bu kararı almak zordu ve uzun süre üzerine düşündüm. Ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum." dedi.

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