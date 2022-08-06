Zafer Rinata'nın

Türkiye'nin güzide şehirlerinden Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda dün Konya Olimpik Veledromu'nda bisiklet yarışları gerçekleştirildi. Kadınlar Elit Scratch 10 kilometre yarışını Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova kazandı. Maleyzalı Nur Aisyah Mohamad Zubir ikinci, Özbek Sofiya Karimova ise 3. oldu. Erkeklerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori birinciliği, İranlı sporcu Behnam Ariyan ikinciliği, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise üçüncülüğü elde etti.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışlar öncesi yaptığı konuşmada, İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altay, Konya'nın çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "İnşallah açılış seremonisini 9 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet başkanlarımızın katılımıyla stadyumda büyük bir organizasyonla yapacağız." diye konuştu.