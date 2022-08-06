Aktüel haberler (06.08.2022)

AZPILICUETA İLE DEVAM

Chelsea adı Barcelona ile anılan Azpilicueta'yı takımda tutmayı başardı. 2012 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 2 sezon daha anlaşıldı. İspanyol yıldız Azpilicueta, Chelsea kariyerinde ikişer İngiltere Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. Chelsea ile 476 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 17 gol kaydetti.

SANCHES İMZAYI ATTI

Fransız devi Paris Saint- Germain, Renato Sanches transferini resmen duyurdu. Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tuttu. Sanches, geçen sezon Lille formasıyla 31 maça çıktı bir gol attı ve beş asist yaptı. Başarılı oyuncu kariyerinin en önemli imzasını attığını söyledi. Sanches "Messi, Neymar, Mbappe gibi isimlerle birlikte oynamak heyecan verici" dedi.

ATAMAN İKNA ETTİ

Anadolu Efes'in yeni transferi Achille Polonara konuştu. Tecrübeli oyuncu "Ergin Ataman beni arayıp, hafif bir Toskana tonlamasıyla ve neredeyse mükemmel bir İtalyancayla, EuroLeague şampiyonluğunu korumaya çalışacak takımda beni neden istediğini anlattığında, reddedemedim. Şimdi yeni maceraya tamamen hazırım" ifadelerini kullandı.

RONALDO'YA YENİ TALİP

Avrupa devlerinin istemediği Cristiano Ronaldo'ya son talip Brezilya'dan çıktı. PSG, Atletico Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Portekizli futbolcuyu reddetmişti. Brezilya temsilcisi Corinthians'ın 36 yaşındaki tecrübeli yıldıza kanca attığı belirtildi.

52 MİLYON EURO BORÇ!

Barcelona, doğru bir mali politikayla borç yükünün önemli bölümünden kurtuldu. Ancak Bayern Münih sık sık Barça'yı bu konuda suçlarken Katalan devinin Gerard Pique'ye de ciddi bir borcu olduğu ortaya çıktı. Barça'nın Pique'ye 52 milyon euro maaş borcu olduğu belirtildi. Tecrübeli stoperin ciddi borca rağmen kulübe baskı yapmadığı belirtildi.