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Son dakika transfer haberleri: Göztepe'de Di Santo takımdan ayrıldı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'e bu sezon veda eden İzmir temsilcisi Göztepe'de yaprak dökümü sürüyor. Takımın Arjantinli futbolcusu Franco Di Santo da sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 13:59
Son dakika transfer haberleri: Göztepe'de Di Santo takımdan ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig'den düşüp yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe'de Arjantinli golcü Franco Di Santo takımndan ayrıldı. Devre arasında San Lorenzo takımından gelen Di Santo'nun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse mukavelesi fesholur" maddesi yer aldığı öğrenildi. Göztepe'nin düşmesi sonucunda Di Santo'nun da sözleşmesi otomatikman sona erdi.

Göztepe formasıyla 15 lig maçına çıkan Di Santo, 999 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı. Göztepe'de Di Santo'nun yanı sıra, Ndiaye, Nowobodo, Burekovic ve Soner de sarı-kırmızılılara veda etmişti. Yönetimin kısa süre içinde kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve stoper Atınç'ı da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

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