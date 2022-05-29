Altın kardeşler

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Eltemur kardeşler iki altın madalya ile göğsümüzü kabarttı. Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda kadınlar kumite 68 kilodaki milli sporcumuz Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı 2-0 yenerek altını boynuna taktı. Eda, "Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım" dedi.

ÇİFTE ZAFER GELDİ

Gaziantep'te ilk altın madalyayı alan Eda Eltemur'dan sonra ağabeyi Erman Eltemur, sahne aldı. Ağabey de altın madalyayı kazandı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcumuz Erman Eltemur, İngiltere'den rakibi Brandon Brian Wilkins'ı 3-1 yenerek kız kardeşi Eda Eltemur'la birlikte altın madalyaları çiftleyip Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda zirveye adını yazdırdı.

ANLATILMAZ BİR DUYGU

Erman Eltemur, ağabey-kardeş şampiyon olduklarını vurgulayarak mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Anlatılmaz bir duygu. Kız kardeşim Eda ile beraber altın madalya aldık. Gerçekten çok çalıştık ve istedik. Çok şükür nasip oldu. Sürekli altınlarla devam etmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun da farkındayız. İnşallah bu şekilde devam edecek."

4 ALTIN MADALYA DAHA

Şampiyonada 4 sporcumuz daha altın madalya kazandı. Erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Capdevila'yı, kumitede 60 kiloda Eray Şamdan, İtalyan Crescenzo'yu, 67 kiloda Burak Uygur, Yunan Xenos'u ve 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, İtalyan Erminia'yı yenerek altın madalya kazandılar.