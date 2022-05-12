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Başkan Erdoğan’dan tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda takım olarak altın madalya kazanan Bitlisli sporcuları Ankara'da tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Başkan Erdoğan’dan tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak altın madalya kazanarak birinci olan Bitlisli sporcuları Ak Parti Genel Merkezi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan, Dünya Kros Şampiyonası'na katılarak takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi. Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Erdoğan, bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.

BAKAN'DAN TAM DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bitlisli genç sporcuları makamında kabul edip başarılarından dolayı tebrik etti.

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