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Aktüel haberler (05.05.2022)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (05.05.2022)

AVRUPA'DA RÖVANŞ ZAMANI
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Finalistler 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak. İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

SEZGİN: BEKLENTİLERİ AŞTIK
Frutti Extra Bursaspor'un Başkanı Sezer Sezgin, çok büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı. Başkan "Aslında adım adım ilerlemeyi planlıyorduk, ancak herkesin beklentilerini aşan takımımız, şimdi Eurolig'in kapısına dayandı" diye konuştu.

EFELER'DE SERİ DEVAM EDİYOR
Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında bugün Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda 20.00'da başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Ziraat Bankkart, kazanırsa geçen sezondan sonra bu sezon da şampiyon olacak.

HALTERDE YUSUF'TAN 3 MADALYA
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç, biri altın 3 madalya kazandı. Girit adasında yapılan şampiyonada 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli halterci, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti. Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

EN GOLCÜSÜ ARTIK SADIO MANE
Liverpool golcüsü Sadio Mane, Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'yı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarında en fazla gol atan Afrikalı futbolcu oldu. Senegalli oyuncu, Liverpool'un Villarreal'i 3-2 yendiği maçta gol atarak en golcü oyuncular arasındaki yerini aldı. 15 gole ulaştı.

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