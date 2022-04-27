Aktüel haberler (27.04.2022)

BAHÇEŞEHİR KUPA AŞKINA

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji bugün İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Kırmızı-lacivertliler, iki maç üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenmeyi başarmıştı. Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.

TÜRKİYE İLGİMİ ÇEKİYOR

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, İngiliz kulübünde emekli olmak istediğini, fakat ayrılırsa Türkiye veya ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığını açıkladı.

BURSA PARKEDE

Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası çeyrek final maçında bugün 21.00'de parkeye çıkacak. Temsilcimiz, Slovenya ekibi Cetevita Olimpija ile deplasmanda karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak. Bursaspor kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

BARCA'DA AROUJO UZATTI

Barcelona takımı, Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo ile sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı. Öngörülen serbest kalma bedeli ise 1 milyar avro olarak belirlendi. Yeni sözleşmenin imzalanması töreni, cuma günü Camp Nou'da taraftara kapalı olarak gerçekleşecek.

Yalova'da faaliyet gösteren DowAksa, şehri ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu. DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, "Küçük şehrin büyük hikayesini yazan bu takıma destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde playoff final ile üçüncülük etaplarının maç programı belli oldu. 30 Nisan Cumartesi: 19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel) 3 Mayıs Salı: 20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacakları Finalissima 2022 maçının ardından milli takım kariyerini noktalayacağını açıkladı. Chiellini, 116 kez sahaya çıktığı ve 8 gol attığı İtalya Milli Takımı formasını en fazla giyen 5. futbolcu olma özelliğini taşıyor.