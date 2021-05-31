Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 8 kulüpten 65 sporcu mücadele etti.

Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı'nın sporcuları, Tan Tandoğan, Elif Ercan, Ali Günem, Mimosa Meronia, Emir Gürsoy ve İdil Babaoğlu olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Özlem Akdurak, "Spora alıştıran, spor disiplinine yönelten başta sporcu velilerini, kulüplerini, antrenörlerini, hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra sadece gençlik sınıflarında değil, olimpiyata kadar gidecek bu yolda bunların ilk adım olmasını diliyor ve hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.