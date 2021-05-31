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Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Seçme Yarışları, 'in ilçesinde yapıldı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:04
Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 8 kulüpten 65 sporcu mücadele etti.

Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı'nın sporcuları, , , , , Emir Gürsoy ve İdil Babaoğlu olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Özlem Akdurak, "Spora alıştıran, spor disiplinine yönelten başta sporcu velilerini, kulüplerini, antrenörlerini, hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra sadece gençlik sınıflarında değil, olimpiyata kadar gidecek bu yolda bunların ilk adım olmasını diliyor ve hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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