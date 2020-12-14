Şampiyona ilk tebrik Cumhurbaşkanı'ndan

Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan İbrahim Çolak'ı ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Milli sporcuyla telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" sözlerini sarfetti.



KASAPOĞLU MESAJ YAYIMLADI

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda zirveye çıkan İbrahim Çolak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, "İbrahim Çolak tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren İbrahim Çolak'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.