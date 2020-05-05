2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2022'ye ertelendi - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar 2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2022'ye ertelendi

2021 2022'ye ertelendi

2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2022'ye ertelendi

Son dakika habeleri... Slovakya'nın şehrinde 2021'de düzenlenmesi planlanan (), corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2022'ye ertelendi.

Avrupa Olimpiyat Komitelerinin () internet sitesinden yapılan açıklamada, 'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 1 yıl ertelendiği duyuruldu.

EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, yaptığı açıklamada, "EYOF, Avrupalı gençler için çok önemli. 2021 organizatörlerine ve Slovakya hükümet temsilcilerine festivale göstermiş oldukları esneklik ve bağlılık için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  1. 05.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2022'ye ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA