2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2022'ye ertelendi
Son dakika habeleri... Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde 2021'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2022'ye ertelendi.
Avrupa Olimpiyat Komitelerinin (EOC) internet sitesinden yapılan açıklamada, EYOF'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 1 yıl ertelendiği duyuruldu.
EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, yaptığı açıklamada, "EYOF, Avrupalı gençler için çok önemli. Banska Bystrica 2021 organizatörlerine ve Slovakya hükümet temsilcilerine festivale göstermiş oldukları esneklik ve bağlılık için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
- 05.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2022'ye ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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