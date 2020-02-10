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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Ömer’den altın geldi

Ömer’den altın geldi

'daki 'nda Yunan rakibini 3-2 yenerek kazandı.

Milli Karateci Ömer Faruk Ateş, 'daki 'nda Yunan rakibini 3-2 yenerek kazandı. Turnuvada, Ömer Abdurrahim Özer ile Rabia Şentürk de bronz madalya aldılar.
  1. 10.2.2020
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