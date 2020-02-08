Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu

Milli karateci 'den Avrupa şampiyonluğu

Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu

'nın Kemer ilçesinde ikamet eden dünya şampiyonu milli sporcu (16), ’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen ve Altı 'nda kazanarak, Avrupa şampiyonu unvanını da elde etti.

Milli karateci Müşerref Aydemir, 2019 yılında 11'inci ve Altı Dünya Karate Şampiyonası kumite kategorisinde, 47 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. 16 yaşındaki milli karateci, dün de mücadele ettiği Ümit Genç ve U21 'nda aynı kategoride kazanmayı başardı.

TAHSİN ÖZDEMİR: TÜM AİLEMİ VE YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİ GURURLANDIRDI
Müşerref'in gelecek de daha büyük başarılar yakalayacağını belirten babası , "Kızımın bu başarısı bizleri sevindirirken, mücadele sonunda şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirmesi beni, tüm ailemi ve yüce Türk milletimizi gururlandırdı. Kızım kendisini bu işe adadı ve daha birçok başarıya da imza atacağına eminim. Kendisinin 20 Şubat'ta ve kendisine de böyle büyük bir doğum günü hediyesi vermiş oldu" diye konuştu.

, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamalarda, dünya şampiyonasında altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ve zirvedeki yerini korumak istediğini söylemişti.

  1. 08.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN