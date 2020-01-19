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19 Ocak 2020, Pazar
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’dan gümüş

Nisanur’dan gümüş

, Eskrim Gençler 'nda kılıç kategorisinde kazandı.

Milli sporcu , Eskrim Gençler 'nda kılıç kategorisinde kazandı. Milli eskrimci, finalde Fransız Anne Poupinet'e 15-12 mağlup olarak Dünya Kupası'nı 2. sırada tamamladı.

  1. 19.1.2020
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