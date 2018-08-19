Vodafone’dan sağlıklı yaşam kampı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Vodafone’dan kampı

    Vodafone’dan sağlıklı yaşam kampı
    VODAFONE, Kasım ayında gerçekleştirilecek Vodafone 40. Maratonu öncesi 'da bir kampı düzenledi. Ünlü sanatçılar ve Kubilay Aka'nın da yer aldığı Sağlıklı Yaşam Kampı'nda katılımcılara sağlıklı yaşam ve maratona hazırlık gibi konularda bilgi verildi. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un bir global marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 19.8.2018
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