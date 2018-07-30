Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları başladı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları başladı

    Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları başladı

    Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları 'da 'nda başladı. 30 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları 32 ilden 40 takımın katılımı ile başladı.

    Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları kapsamında 'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan ve Müdürü , "Görme Engelliler Federasyonu Goalball müsabakaları münasebetiyle aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı , "Görme Engelliler Spor Federasyonu ana branşlarından olan Goalball Erkekler Yükselme Grubu maçlarını 'da yapıyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara başlanıldı. Çankırı'da gerçekleştirilen Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakalarına 32 ilden 40 takım katıldı. 420 sporcu ve teknik ekip 3 Ağustos 2018 tarihine kadar Çankırı'da kalacakları bildirildi. Yapılan seremoniye İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, İl Kültür ve Müdürü Karatatar, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

    1. 30.7.2018 16:57
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