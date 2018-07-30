Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları başladı

Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları kapsamında Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Görme Engelliler Federasyonu Goalball müsabakaları münasebetiyle aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Görme Engelliler Spor Federasyonu ana branşlarından olan Goalball Erkekler Yükselme Grubu maçlarını Çankırı'da yapıyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara başlanıldı. Çankırı'da gerçekleştirilen Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakalarına 32 ilden 40 takım katıldı. 420 sporcu ve teknik ekip 3 Ağustos 2018 tarihine kadar Çankırı'da kalacakları bildirildi. Yapılan seremoniye İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.