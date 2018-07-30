Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları başladı
Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları Çankırı'da Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 30 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları 32 ilden 40 takımın katılımı ile başladı.
Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları kapsamında Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Görme Engelliler Federasyonu Goalball müsabakaları münasebetiyle aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Görme Engelliler Spor Federasyonu ana branşlarından olan Goalball Erkekler Yükselme Grubu maçlarını Çankırı'da yapıyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara başlanıldı. Çankırı'da gerçekleştirilen Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakalarına 32 ilden 40 takım katıldı. 420 sporcu ve teknik ekip 3 Ağustos 2018 tarihine kadar Çankırı'da kalacakları bildirildi. Yapılan seremoniye İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
- 30.7.2018 16:57
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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