"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

AKUT Spor Kulübünün Şişli'deki merkez binasında gerçekleştirilen basın toplantısına, milli sporcunun yanı sıra AKUT Spor Kulübü Başkanı Nasuh Mahruki ve AKUT Spor Kulübü Kar Sporları Branşı Sorumlusu Burak Üstay da katıldı.

Olimpiyatlarda mücadele edeceği için kendisiyle gurur duyduğunu belirten milli sporcu Özlem, "Olimpiyatlarda ülkemi, kulübümü ve kendimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Umarım olimpiyat yolunda ülkemi temsil ederken, geride kalan arkadaşlarım da beni örnek alır ve spora devam ederler. AKUT Spor Kulübüne de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nasuh Mahruki de hedeflerinin Türkiye'de sporun kalitesini geliştirmek ve daha çok sayıda insanın spor yapmasını sağlamak olduğunu aktararak, "Olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına sporcu yetiştirmeyi hedefliyorduk. Özlem Çarıkçıoğlu sayesinde bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Burak Üstay ise 24 yaşındaki Özlem'in en başarılı ve istikrarlı sporcularından biri olduğunu dile getirerek, "Özlem, takımımızın kaptanı ve yaklaşık 10 yıldır aramızda. AKUT Spor Kulübünü olimpik bir kulüp haline getirdi. Bu başarısında dolayı kendisini tebrik ederiz. Olimpiyatlarda Özlem'e başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.