Hazro’da satranç müsabakaları

Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde Okullararası Satranç müsabakaları başladı.

İlçe ve köy okullarından gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen müsabakaların açılış törenine Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Esen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akın Erim, okul sporları tertip komitesi üyeleri, hakemler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Müsabakaların açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akın Erim, tüm spor müsabakalarında olduğu gibi satrançta da en büyük amaçlarının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı öğretip yarışma heyecanını en alt seviyeye indirgemek olduğunu söyledi. Erim, "Çocuklarımızı daha fazla spora teşvik edip boş zamanlarını dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla bu tür organizasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.



Satrancın sadece bir oyun olmadığına değinen Erim, "Yapılacak hamlelerin ilerideki yaşamımızda da hayat hamlesi olacağını unutmamalıyız. İlçemizdeki çocuklarımızın vatana, millete hayırlı ve faydalı bireyler olması için çalışmalarımızın devam edecektir. Başta bize her konuda destek olan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, İlçe Milli eğitim Müdürü Mehmet Esen, öğretmen, öğrenci ve ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.