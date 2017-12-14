Hazro’da satranç müsabakaları
Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde Okullararası Satranç müsabakaları başladı.
Satrancın sadece bir oyun olmadığına değinen Erim, "Yapılacak hamlelerin ilerideki yaşamımızda da hayat hamlesi olacağını unutmamalıyız. İlçemizdeki çocuklarımızın vatana, millete hayırlı ve faydalı bireyler olması için çalışmalarımızın devam edecektir. Başta bize her konuda destek olan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, İlçe Milli eğitim Müdürü Mehmet Esen, öğretmen, öğrenci ve ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:13
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 3
Yorum
arsen l. FB ve GS liler aşağıda skor vermiş.Bir tanesi de hem suçlu güçlü .En az 7-0 yenilecek takımını eleştirmiyor da bjk ye laf söylüyor.
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 23
Yorum
cimbom tudor 900 bin aliyor terim gelirse en az 4 milyon baska bi takim 5 milyon versin hemen satip kacar. paraci malum kisi. terimi istemiyoruz
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 7
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bjkli başkan o dört taksiti, bankaya bir mesajla 12'ye çıkarır.
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