Bilek güreşinde 19 Mayıs'ı gururlandırdı
Ankara’da düzenlenen Türkiye Gençler Bilek Güreşi Yarışması'nda 19 Mayıslı Burak Deniz, sağ ve sol kol bilek yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Genç öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye birincisi olarak hem ilçemizi hem de Samsunumuzu gururlandırdı. Sporcunun her zaman yanındayız" dedi.
Ziyarette 19 Mayıs Çok Programlı Lisesi Müdürü Harun Ustabaşı ve öğrencinin babası Hüseyin Deniz hazır bulundu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:29
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Bundan sonra merhaba, merhaba...
Toplam 3
Yorum
taraftar Şans verdin mi ? Aykut sen hayatrında Manchester'e gol atın mı ?
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 7
Yorum
bırakın böyle işleri.. dedemin yaşında adam, bırakın mallorcaya gitsin.
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 2
Yorum
fikret başkan? fikret ne demiş hem gs yi hem hakemi mi yendik diyor.Yav hehe hakem kimden yana tavır aldı net gördük.Bari konuşma be adam.
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