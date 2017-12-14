 Bilek güreşinde 19 Mayıs'ı gururlandırdı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Bilek güreşinde 19 Mayıs'ı gururlandırdı

    Bilek güreşinde 19 Mayıs'ı gururlandırdı

    Ankara’da düzenlenen Türkiye Gençler Yarışması'nda 19 Mayıslı Burak Deniz, sağ ve sol kol bilek yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

    9-10 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye'nin gençler kategorisinde en kapsamlı yarışması olma özelliğini taşıyan 5.Türkiye Genç Erkekler Yarışması'nda Türkiye birincisi olan, Ballıca Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 75 kilodaki Burak Deniz, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol tarafından ödüllendirildi.

    19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Genç öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye birincisi olarak hem ilçemizi hem de Samsunumuzu gururlandırdı. Sporcunun her zaman yanındayız" dedi.

    Ziyarette 19 Mayıs Çok Programlı Lisesi Müdürü Harun Ustabaşı ve öğrencinin babası Hüseyin Deniz hazır bulundu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:29
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