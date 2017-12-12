 Tam 20 madalya – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Tam 20 madalya

    Tam 20 madalya
    Türkiye, Karadağ'da yapılan 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanıp takım halinde şampiyon oldu. 785 karatecinin katıldığı organizasyonda Türkiye'yi 45 sporcu temsil etti.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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