Dünya 3.’sü Şen, değerlendirmelerde bulundu
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Fatih Şen, Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda Dünya 3.’sü olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ailemden, arkadaşlarımdan uzak kalmam, yorulmam, stres yapmam, emeklerimin karşılığını alabilecek miyim gibi düşünceler beni daha çok çalışmaya teşvik etti. Çok şükür şampiyonada derece alabildim ve bu derecemi askerlerimize armağan ettim. Karate sporunda hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu ve Olimpiyatlara katılıp bayrağımızı göndere çekmek. Buralara gelmemde bana yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, Kulüp Başkanımız Orhan Bayraktar'a, Hikmet Şaha ve Mustafa Solmaz hocalarıma gösterdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha da ileriye gideceğiz inşallah" dedi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:08
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Kaptandan büyük fedakarlık
Toplam 6
Yorum
seviyoruz kaptani1 renkliler ve icimizdeki irlandalilar bosuna sallamayin kaptana.Bu sene formu son iki senedeki gibi olmayabilir ama katkisi büyüktür
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 6
Yorum
***** Elveda Koca Yürekli ASLAN. Merak etme seni herkez unutur ama taraftar ASLA unutmaz.. 11 Yılın alın terini bir taraftarlar stadda veririz...
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F.Bahçe Eto'o'yu alıyor!
Toplam 13
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M ÖNCELİKLE SANTRAFOR OLARAK JO VEYA LUAN'I TRANSFER ETSİN. HATTA HER İKİSİNİDE ALABİLİR.
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