Küçük tekvandocunun büyük heyecanı

Küçük yaşlarda spora olan ilgisiyle futbola başlayan Bartın Anadolu Lisesi öğrencisi Alican, bir süre sonra, izlediği dövüş sporlarına yönelik filmlerin etkisiyle merak saldığı ve gönlünde yatan tekvandoya geçiş yaptı.

Alican Toprak, üç yıl önce ailesinin de desteğiyle Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünde başladığı tekvandoda ulusal düzeydeki ilk başarısını mart ayında Muğla'da yapılan Anadolu Yıldızlar Türkiye Finali'nde ikinci olarak elde etti. Yine temmuzda Antalya'da katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazanan Alican, ilk kez milli sporcu unvanıyla 10-12 Kasım'da Edirne'de gerçekleştirilecek 19. Balkan Tekvando Şampiyonası'na yıldızlar kategorisinde katılacak.

- "Filmleri izledikten sonra antrenman yapardım"

Milli sporcu Alican, 7 yaşında başladığı futbolu kentteki çeşitli spor kulüplerinde sürdürdüğünü söyledi.

Gönlünde her zaman tekvando olduğunu ve 11 yaşında ailesinin de desteğiyle bu spora başlamaya karar verdiğini anlatan Alican, şöyle konuştu:

"Yedi yaşında futbola başladım ama hep hayalimde tekvando vardı. Üç yıl önce de ailemle bunu paylaştım, onlar da destek verdi ve hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Tabii bu spora gönül vermemde küçük yaşlarda izlediğim mücadele sporları ile ilgili filmler etkili oldu. O filmleri izledikten sonra ben de kendime göre antrenmanlar yapardım. Tabii bilinçsizce yaptığım şeylerdi. Sonra arkadaşlarıma özenerek futbola başladım. Ama çok devam edemeyeceğimi anlayıp tekvandoya yöneldim. Şu anda da çok mutluyum."

İlk derecesini Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki turnuvada birinci olarak elde etmesinin ardından ülke genelindeki turnuvalarda küçük hatalarla şampiyonluğu kaçırıp, iki kez ikincilik kürsüsüne çıktığını ifade eden Alican, "Üst üste iki kez Türkiye ikincisi olmak çok güzel bir duygu. Bu başarı bana ilerideki hedeflerim için büyük bir azim ve hırs verdi. Çalışmalarımı da bunun üzerine çıkmak için sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Milli sporcu" unvanıyla ilk şampiyonaya çıkacak

Dizlerindeki bir sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık bir yıl tekvandoya ara vermek zorunda kaldığını anlatan Alican, şunları kaydetti:

"Gelişme çağında diz kapağımdaki kıkırdakta kırılmalar oluyordu. Bu da bu sporu yapmam için sakıncalıydı. Ama ben yine doktor kontrolünde katılabildiğim kadar antrenmanlara katıldım ve sağlığımı da riske atmadan çalıştım. Bu sorun düzeldikten sonra çok çalışarak açılan arayı kapattım. Şu anda 19. Balkan Tekvando Şampiyonası ile uluslararası düzeyde ilk müsabakaya çıkacak olmanın büyük heyecanını yaşıyorum. Buradaki hedefim de şampiyonluk. Ardından gelecek yıl gençler kategorisine yükseleceğim. Çalışmalarımı aynı heyecan ve şevkle sürdürüp, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılarak İstiklal Marşı'nı dinletip, Türk bayrağını dalgalandırmak en büyük arzum."

Antrenör Altuğ Solak da Alican'ın tekvando sporuna geç başlamış olmasına karşın kısa sürede azmi ve isteğiyle önemli başarılar elde ettiğini ve bu sporda gelecek vadettiğini dile getirdi.

Kente ve ülkeye yeni milli sporcular kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Solak, "Alican'ın başarıları bir başlangıç. İki kez Türkiye ikinciliğinin ardından Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Azmini ve isteğini gördükçe ona inancım tamdır. Kendisinin, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da dereceler elde edeceğine inanıyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.