 Hümeyra Beşer’in hedefi madalya – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ’in hedefi madalya

    Hümeyra Beşer’in hedefi madalya

    Altınova Belediyespor Takımından , Balkan şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

    , büyük bayanlarda 10-12 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımda mücadele edecek.

    Altınova Belediyespor sporcusu Hümeyra Beşer, 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda tatami minderine çıkacak. 62 kiloda büyük bayanlarda ülkemizi temsil edecek olan Hümeyra Beşer, 3 yıldır Altınova Belediyespor bünyesinde yapıyor.

    Edirne'de Hümeyra Beşer'in Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ yalnız bırakmayacak.

    Altınova Belediyespor Tekvando takımı olarak antrenmanları düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Hümeyra Beşer'in Milli Takım'a çağrılmasını bekliyorduk. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kürsüye çıkarak Altınova, Yalova'ya ve ülkemize madalya getirmek" diye konuştu.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:12
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