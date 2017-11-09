Hümeyra Beşer’in hedefi madalya
Altınova Belediyespor Tekvando Takımından Hümeyra Beşer, Balkan şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.
Altınova Belediyespor sporcusu Hümeyra Beşer, 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda tatami minderine çıkacak. 62 kiloda büyük bayanlarda ülkemizi temsil edecek olan Hümeyra Beşer, 3 yıldır Altınova Belediyespor bünyesinde tekvando yapıyor.
Edirne'de Hümeyra Beşer'in Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ yalnız bırakmayacak.
Altınova Belediyespor Tekvando takımı olarak antrenmanları düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Hümeyra Beşer'in Milli Takım'a çağrılmasını bekliyorduk. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kürsüye çıkarak Altınova, Yalova'ya ve ülkemize madalya getirmek" diye konuştu.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:12
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 1
Yorum
Umut Mümkünse gelmesin çalışsın çalışsın çoook çalışsın avrupada kalsın... ;)
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Hakan Balta'ya talip var!
Toplam 1
Yorum
calbekemanci kim ne derse desin bu adama bu klupte jubile yaptırılmalı bülent hakan ergün bunların hakkı yendi bu adama yapmayın bari
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 4
Yorum
Pence futbol bilgisiyle ve zekasiyla biraktiktan sonra da kulüpte tutulmasi gereken birisi.Teknik heyet olabilir veya scout ekibinin basi
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