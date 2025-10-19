Mete Gazoz yarı finalde!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli sporcumuz Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası erkekler klasik yay çeyrek final maçında Matias Grande'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:42
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nanjing kentinde gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası'ndaki temsilcilerimizden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde çeyrek final maçına çıktı. Rakibi Matias Grande'yi mağlup eden milli sporcumuz yarı final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

İŞTE O ANLAR

