Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nanjing kentinde gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası'ndaki temsilcilerimizden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde çeyrek final maçına çıktı. Rakibi Matias Grande'yi mağlup eden milli sporcumuz yarı final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
İŞTE O ANLAR
🇹🇷Mete Gazoz yarı finalde! 🏹 Sporcumuz, Okçuluk Dünya Kupası erkekler klasik yay çeyrek final maçında 🇲🇽Matias Grande'yi mağlup etti. Tebrikler Mete! 👏 pic.twitter.com/auduazoCsv— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 19, 2025