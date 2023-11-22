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Ümitler 2-0 kazandı

Ümit Milli Takımımız Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştığı Norveç'i 2-0 yendi. A Spor'dan yayınlanan Alanya Oba Stadı'ndaki maçta Milli Takımımız'ın gollerini 30'da Cihan Çanak ve 64'teErencan Yardımcı kaydetti. 5 maçta, 6 puan toplayan gençlerimiz, 5. sırada yer aldı. Diğer maçta lider İtalya, İrlanda'yla deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Ümitler 2-0 kazandı
Ümit Milli Takımımız Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştığı Norveç'i 2-0 yendi. A Spor'dan yayınlanan Alanya Oba Stadı'ndaki maçta Milli Takımımız'ın gollerini 30'da Cihan Çanak ve 64'teErencan Yardımcı kaydetti. 5 maçta, 6 puan toplayan gençlerimiz, 5. sırada yer aldı. Diğer maçta lider İtalya, İrlanda'yla deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
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