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Ümitler 2-0 kazandı
Ümit Milli Takımımız Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştığı Norveç'i 2-0 yendi. A Spor'dan yayınlanan Alanya Oba Stadı'ndaki maçta Milli Takımımız'ın gollerini 30'da Cihan Çanak ve 64'teErencan Yardımcı kaydetti. 5 maçta, 6 puan toplayan gençlerimiz, 5. sırada yer aldı. Diğer maçta lider İtalya, İrlanda'yla deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
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