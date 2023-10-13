Türkiye - San Marino maçı CANLI İZLE | U21 EURO 2025 Elemeleri

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye U21 ile San Marino U21 kozlarını paylaşıyor.
Henüz galibiyeti olmayan milliler ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.
Türkiye U21 - San Marino U21 maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
TÜRKİYE U21 - SAN MARİNO U21 İLK 11'LERİ
Türkiye U21: Emre, Ayberk, Serdar, Ravil, Kazımcan, Ege, Bartuğ, Cihan, Ömer, Emircan, Enis
San Marino U21: Amici, Giocondi, Sancisi, Contadini, Giambalvo, Dolcini, D'Addario, Zannoni, Sancisi, Guidi, Pasolini
TÜRKİYE U21 - SAN MARİNO U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - San Marino U21 13 Ekim Cuma günü saat 19:30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.
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