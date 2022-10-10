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THY'den şampiyon Ampute Milli Futbol Takımı ve yönetimine jest

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola'yı Nef Stadyumu'nda oynanan maçta 4-1 yenerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:27
THY'den şampiyon Ampute Milli Futbol Takımı ve yönetimine jest

Angola'yı yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takım oyuncularına müjdeyi THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından verdi. Bir paylaşım yapan Bolat, "Dünya şampiyonu unvanıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımımızı tebrik ederim. Bayrak taşıyıcı, Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. Bizimçocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 Bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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