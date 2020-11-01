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Türkiye 'nda maçı mesaisi sürüyor

Türkiye , 6 ve tarihlerinde ile oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 17:00
Türkiye Futsal Milli Takımı'nda Yunanistan maçı mesaisi sürüyor

, 6-'da ile oynayacağı play-off müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor.

yapılan açıklamaya göre milliler, 28 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarına 'de devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan ile 6 Kasım Cuma günü saat 18.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı, 10 Kasım'da Atina'da oynanacak.

Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (), Onur Mengi (Sultangazispor), Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy)

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