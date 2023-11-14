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Riyad Mahrez: Bu fırsat bir daha gelmezdi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den 35 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, transferine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:01
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Riyad Mahrez: Bu fırsat bir daha gelmezdi

Sezon başında 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den Al-Ahli takımına transfer olan Riyad Mahrez, transfer sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

City'den ayrılıp Suudi Arabistan 1.Lig ekibi Al-Ahli'ye transfer olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

5 sene formasını giydiği Manchester City'den ayrılmak için doğru zamanın o gün olduğunu vurgulayan Mahrez,"'Manchester City'deki sözleşmemin bitmesine iki yıl vardı, kalabilirdim. Ayrılmak istedim ve bu benim kararımdı. Suudi Arabistan fırsatının bir daha gelmeyeceğini hissettim. Belki de ayrılmak için doğru zamandı. Manchester City'de 5 yıl geçirdim ve her şeyi kazandım. Dürüst olmak gerekirse, içimde yarım kalmışlığa dair bir his kaldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarında oynamadım. Önceki sezonlarda her zaman ilk 11'deydim ve takımım üzerinde büyük bir etkim vardı. Geçen sezonun kötü geçtiğini söyleyemem ama eksik bir şeyler vardı." şeklinde konuştu.

Kulüp tarafından takımda kalması yönünde istekler aldığını vurgulayan Cezayirli yıldız. "Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain, benim kalmamı istedi. Pep Guardiola da öyle. Bunu bana açıkça söylediler. Artıları ve eksileri tarttım. Sonunda ayrılmaya karar verdim." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Ligi'nin kalitesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Riyad Mahrez sözlerini şöyle noktaladı. "Suudi Ligi'nin seviyesi fena değil. Daha da iyiye gitmeye devam edecek. Ben de yeni yeni adapte oluyorum. En iyi oyuncuları almak için her yolu deniyorlar. Gerçekten kalite var ve bence bu sadece başlangıç. Henüz Avrupa ile kıyaslanıp kıyaslanmayacağını bilmiyorum. Ancak bu gidişle yakın gelecekte dünyanın en iyi beş altı liginden biri olacak."

ARABİSTAN PERFORMANSI

Al-Ahli formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan Mahrez, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan mukavelesi 2027 yılında sonra erecek.

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