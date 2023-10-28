Al Fahya 1 - 3 Al Nassr (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Lig'de 11. hafta maçında Al Fahya ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Mücadelede 3-1'lik skorla gülen taraf Al Nassr oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 50. dakikada açan taraf Al Nassr'da Anderson Talisca oldu. Brezilyalı oyuncu 61. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi ekip fark 1'e indiren golü 66. dakikada Al Shuwaish'le buldu. Mücadelede son sözü 74. dakikada Otivao söyledi.
Al Nassr bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve Al Hilal'in hemen arkasında 2. sırada yerini aldı.
Al Fahya ise 14 puanla 8. sırada kaldı.
AL NASSR KOLAY KOLAY YENİLMİYOR
Lig'de ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Luis Castro'nun öğrencileri ondan sonra çıktığı bütün maçları kazanmasını bildi.
9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Al Nassr'ın ligde 1 mağlubiyeti bulunuyor.