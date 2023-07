Ozan Kabak'tan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae için övgü dolu sözler!

Milli futbolcu Ozan Kabak, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri, Hoffenheim'daki hedefleri ve Almanya'daki yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'da 4. senesini geçirecek Ozan Kabak, EURO 2024'e Almanya'da ev sahipliği yapmasının kendisini şimdiden motive ettiğini belirterek, "Almanya'da 4. senemi geçireceğim. Bütün sahaları, şehirleri iyi biliyorum, çok yakın arkadaşlarım var. Benim için tabii ki EURO 2024'ün Almanya'nın ev sahipliğinde olması ekstra motivasyon, Almanya'da finalleri oynamak müthiş olur. Almanya bir futbol ülkesi, inanılmaz statları ve taraftarları var. Onun için sabırsızlanıyorum. İnşallah en iyi şekilde grubu bitirip Almanya'da yer alırız. Eleme grubunda oynadığımız 4 maçta 3 galibiyetle 9 puan aldık. Önümüzde 4 maç daha var. Bu maçlardan da en iyi şekilde puanlar alacağız ve gideceğiz. Grupta şu an iyi bir konumdayız." dedi.

"MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN OLMAK İSTEYECEĞİ BİR YER"

A Milli Takımın Letonya ve Galler ile oynadığı maçlarda kısa bir süre forma giyen Ozan, "Milli takım her oyuncunun olmak isteyeceği bir yer. Ben de orada bulunduğum için çok gururluyum. Tabii ki çok büyük bir rekabet var. Bireysel olarak hedeflediğim maç sayılarından ve sürelerden biraz daha uzak bir yıl oldu. Milli takımın son kampına 33-34 maç oynayarak geldim. Bir futbolcu olarak her zaman oynamak istiyorsunuz. Milli takıma bir beklenti içinde geliyorsunuz. Takım kazanınca tabii ki mutlu oluyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve turnuvalara katılmak. İnşallah önümüzdeki turnuva olan Almanya'ya katılırız." şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİM"

Ozan Kabak, genç yaşta Bundesliga ve Premier Lig'de oynamanın futboluna büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Genç yaşta hem Premier Lig hem de Bundesliga'da oynamak bence büyük bir tecrübe ve başarı. Genç yaşta Avrupa'ya transfer oldum. Bundesliga ve Premier Lig'de 150 civarı maç oynadım. Bu bana inanılmaz tecrübe kattı. Birbirinden özel büyük oyuncularla oynadım ve hocalarla çalıştım. Oralardaki atmosferi soludum, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Bu yaşta her oyuncuyla nasip olmayacak bir tecrübe. Geriye dönüp bakınca çok mutluyum. Bu sezon 33 maçta oynadım, 4 gol, 4 asist yaptım, milli takımda 1 golüm var. Büyüklerimden aldığım geri dönüşler de çok olumlu. Gayet güzel bir sezon geçirdim. Tabii ki daha iyisi de olabilirdi. Özellikle milli takım özelinde daha iyisi olabilirdi, daha çok maç oynayabilirdim. Nasip olmadı. Çeşitli sebepleri de var. Kulüp özelinde gayet iyi bir sezon geçirdim. Hedefim, gelecek sezonlarda da aynı şekilde devam etmek ve istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmek."

Hoffenheim'la gelecek sezon hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu belirten Ozan, "Aslında bu sezona çok iyi başladık. Hoffenheim kazanma kültürü olan, kadrosunda iyi oyuncular barındıran, her zaman ilk 6-8'i hedefleyen bir kulüp. Geçtiğimiz sezona iyi başladık ancak istediğimiz gibi devam edemedik. Tam istediğimiz gibi geçmedi, hedeflerimize ulaşamadık. Ama inşallah seneye Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz. Çünkü iyi bir takımımız, taraftarımız ve hocamız var. Seneye Avrupa kupaları için mücadele eden bir takım olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve menajeriyle 18 yaşında çizdiği plan doğrultusunda kariyerinin iyi bir şekilde ilerlediğini aktaran milli futbolcu, "Şu anda ona uygun bir şekilde ilerliyoruz. Hoffenheim'la da oturup bir kariyer planlaması daha yaptık. Bu sene çok iyi bir şekilde geçti, önümüzdeki senelerde de performansımı devam ettirmek istiyorum. Ondan sonra da güzel bir sıçrayış yaparak Avrupa'da başka bir takıma transfer olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"BİR GALATASARAYLI OLARAK BÖYLE BİR TAKIM İZLEDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Süper Lig'i de yakından takip ettiğini kaydeden Ozan, "Bu sene Süper Lig'de çok kaliteli hocalar ve oyuncular vardı. Hoffenheim'daki takım arkadaşlarım da her zaman takip ediyordu, bana da soruyordu. Bu sene özelinde yurt dışından da daha çok takip edildi, ilgi duyuldu. Çok kaliteli bir lig oldu. Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürdü. Büyük oyuncular, yıldızlar oynadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu için ayrıca mutluyum. Okan Hoca, Erden ağabey çok güzel bir takım kurdular. Oyuncular da Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele etti ve şampiyonluğu göğüsledi. Ben de her zamanki gibi çok mutlu oldum. Aradım, herkesi tebrik ettim. Galatasaray'ın her zaman bu kalitede oynaması, bu kalitede oyunculara sahip olması gerek. Bir Galatasaraylı olarak böyle bir takım izlediğim için mutluyum." şeklinde konuştu.

Ozan, "Galatasaray'da bu sene ön plana çıkan isim sana göre kimdi?" sorusuna, "Icardi tabii ki. Birbirinden güzel goller attı. Türk oyuncuları da es geçmemek gerek. Kerem, Barış, Yunus, Abdülkerim olsun her zaman çok büyük katkı sağladı. Ülkemizde yabancılara çok daha fazla ilgi var ama bakınca yerli oyuncuların da kalitesini es geçmemek gerek. Icardi, Mertens, Nelsson çok iyi performans sergiledi ama Türk oyuncuların da burada büyük emeği var. Bence ülkemizde bu göz ardı ediliyor. Buna da ayrı bir parantez açmak istedim." yanıtını verdi.

"ŞU AN DÜNYANIN EN İYİ STOPERLERİ ARASINDA"

Milli oyuncu, dünya futbolunda son dönemde çok iyi stoperlerin yetiştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 yaşıma geldim, bundan iki üç sene önce her zaman en genç stoper bendim ama şu an 2003-2004-2005'li stoperlerin geldiğini görüyorum. Artık çok daha iyi ve yeni oyuncular geliyor. Son zamanlarda Benfica'nın genç stoperi var (Antonio Silva) onu beğenerek izledim. Ligimizde iyi stoperler var. Tabii ki Van Dijk her zaman özel. Beraber de zaman geçirdim, onu tanıma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Onu her zaman söyleyebilirim. Kim Min Jae bence şu an dünyanın en iyi stoperleri arasında onu da beğenerek takip ediyorum."