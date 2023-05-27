Benfica 3-0 Santa Clara (MAÇ SONUCU ÖZET) | Portekiz'de şampiyon Benfica!

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup ederek 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Ligi'nin son haftasında lider Benfica ile Santa Clara, Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Benfica, Santa Clara'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti. Bu sonuçla Benfica, Portekiz Premier Lig'in 2022-2023 sezonunda ipi göğüsledi.

Kırmızı-beyazlılar, 2018-2019 sezonun ardından 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Benfica'nın 56 yaşındaki Alman Teknik Direktörü Roger Schmidt, görevindeki ilk yılında Portekiz ekibiyle ilk zaferine ulaştı.