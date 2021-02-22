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Son dakika spor haberi: 'de sahada davetsiz misafir! Başkan tribünden indi ve...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'inde oynanan -Sion mücadelesinde sahaya köpek girdi. Cookie adındaki sevimli köpeği Başkanı sahadan çıkarttı. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:06
Son dakika spor haberi: İsviçre'de sahada davetsiz misafir! Başkan tribünden indi ve...

Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan -Sion mücadelesinde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 40. dakikasında 1-1 eşitlikle süren maçta sahaya davetsiz bir misafir girdi.

Oyunun sakatlık nedeniyle durduğu dakikalarda sahaya Cookie adında bir köpek girdi ve bir süre saha içerisinde kaldı. Herkesin yüzünü güldüren sevimli köpeği sahadan çıkartmak üzere Zürih Başkanı tribünden aşağı indi ve köpeği saha dışına çıkarttı.

Cookie'nin çıkmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti ve müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İşte o anlar...

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