Son dakika spor haberi: İsviçre'de sahada davetsiz misafir! Başkan tribünden indi ve...

İsviçre Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Zürih-Sion mücadelesinde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 40. dakikasında 1-1 eşitlikle süren maçta sahaya davetsiz bir misafir girdi.

Oyunun sakatlık nedeniyle durduğu dakikalarda sahaya Cookie adında bir köpek girdi ve bir süre saha içerisinde kaldı. Herkesin yüzünü güldüren sevimli köpeği sahadan çıkartmak üzere Zürih Başkanı Ancillo Canepa tribünden aşağı indi ve köpeği saha dışına çıkarttı.

Cookie'nin çıkmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti ve müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İşte o anlar...

The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E