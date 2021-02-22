Brezilya'da olay kırmızı kart! Şampiyonu belirleyecek

Brezilya Serie A'nın 37. haftasının önemli maçında Flamengo ile Internacional karşı karşıya geldi. Flamengo'nun 2-1 kazandığı maçta Internacional forması giyen Rodinei'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu.

Ocak 2020'de Flamengo'dan kiralık olarak Internacional'e transfer olan sağ bek Rodinei'nin sözleşmesinde Flamengo'ya karşı oynamasıyla ilgili bir madde olduğu ve futbolcuyu oynatmak için Internacional'in bir miktar para ödemesi gerektiği ifade ediliyor.

Brezilya basınında bu paranın 1 milyon Brezilya Reali(yaklaşık 133 bin pound - 1 milyon 300 bin TL) olduğu ve bu rakamı bir Internacional taraftarının cebinden ödediği belirtildi.

MAÇTA OYNADI AMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Internacional taraftarının cebinden para vermesiyle Flamengo'dan alınan izin üzerine maça çıkan Rodinei, mücadelenin 49. dakikasında rakibine sert bir faul yaptı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Rodinei'nin kırmızı kart görmesi çok konuşuldu.

FLAMENGO KAZANIP LİDERLİĞİ ALDI

Rodinei kırmızı kart gördüğü sırada 1-1 olan maçın kalan bölümünde Flamengo bir gol daha atıp mücadeleyi kazandı. Maça çıkarken Internacional'in 1 puan gerisinde olan Flamengo, galibiyetle birlikte puanını 71'e çıkardı ve ligin bitimine bir hafta kala liderliğe yükseldi. Flamengo son maçta Sao Paolo'yu yenmesi halinde şampiyon olacak.

ÖZÜR DİLEDİ, FAUL YAPTIĞI FELIPE LUIS PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Kırmızı kart gören Rodinei, kaybedilen maçtan sonra Instagram'dan bir özür paylaşımı yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun paylaşımını, kırmızı kart görmesine sebep olan faulü yaptığı Flemangolu Felipe Luis beğendi. Rodinei bir süre sonra paylaşımını sildi.

SEZON SONU FLAMENGO'YA DÖNECEK

Internacional'in 1,5 yıllığına kiraladığı Rodinei, sezon sonunda Flamengo'ya geri dönecek. (Hürriyet)