Haberler Deprem Chelsea'nin yıldızı Reece James’ten depremzedeler için çağrısı

Chelsea'nin yıldızı Reece James’ten depremzedeler için çağrısı

Chelsea’nin başarılı futbolcusu Reece James, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 16:12
Chelsea'nin yıldızı Reece James’ten depremzedeler için çağrısı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Chelsea'nin 23 yaşındaki savunmacısı Reece James'ten geldi. James, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Türkiye'deki herkese Premier Lig'den ve Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem birçok şehri yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
Zaniolo için dev rakam!
Sezon sonunda gidiyor mu? Kulüp başkanı açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atsu'nun toprağa verileceği tarih açıklandı
Helal olsun şampiyon
Bolu hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem | Merkezüssü neresi, şiddeti kaç?
Şap hastalığı nedir, hangi illerde görüldü?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:30
İşte F.Bahçe-Sevilla maçına dair tüm detaylar! İşte F.Bahçe-Sevilla maçına dair tüm detaylar! 16:22
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 16:21
İşte Sivasspor-Fiorentina maçına dair tüm detaylar! İşte Sivasspor-Fiorentina maçına dair tüm detaylar! 16:20
Fransa Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Fransa Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! 16:10
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! 15:46
Daha Eski
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 15:19
Selçuk İnan'dan G.Saray açıklaması! Selçuk İnan'dan G.Saray açıklaması! 15:17
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 15:07
Internacional'in Enner Valencia korkusu! Internacional'in Enner Valencia korkusu! 14:35
Galatasaray Konyaspor maçına hazır! Galatasaray Konyaspor maçına hazır! 14:13
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:02