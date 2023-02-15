Haberler Deprem Başkan Recep Tayyip Erdoğan: El ele saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: El ele saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinin yaralarını birlik ve beraberlikle saracaklarını söyledi. Başkan Erdoğan, "İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız. Deprem bölgesinde olağanüstü hal uygulamasını başlattık. Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: El ele saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveyi düzenleyen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve Devlet Başkanı Yardımcısı, Dubai Emiri Al Maktum ile katılımcı devlet ve hükümet başkanlarını selamladı. Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gerek zirvenin gerekse zirve sırasında yapılacak istişarelerin, dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inanıyorum. Video mesaj marifetiyle de olsa sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Bilim adamları, bu zelzeleler sonucu ortaya çıkan enerjinin 500 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir."

YARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ
"Uluslararası yardımı da içeren, 4. seviye alarm durumu ilan ettik. Deprem bölgesinde olağanüstü hal uygulamasını başlattık. Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız."

"KARA GÜN DOSTLUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ"
Bu süreçte zirveye ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldık. Kimi ülkeler bizzat arayarak, kimisi kurtarma ekiplerini göndererek, kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye ile dayanışmasını ortaya koydu. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Koronavirüs salgını döneminde dünyanın dört bir yanına gönderdiğimiz yardımlarımızda Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözünü düstur edinmiştik. Bugün de, Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Balkanlara, Avrupa'dan Körfez bölgesine kadar yüz milyonlarca dost ve kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım ellerine şahit oluyoruz. Kısıtlı imkanlarına rağmen elindeki avucundaki, varını yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu düşüncelerle, deprem felaketinin ardından acımızı paylaşan, yardımları ve dualarıyla gücümüze güç katan herkese teşekkür ediyorum.

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