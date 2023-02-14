Haberler Deprem Andre Ayew'den Christian Atsu ve Türkiye açıklaması! "O kadar güzel bir ülke..."

Andre Ayew'den Christian Atsu ve Türkiye açıklaması! "O kadar güzel bir ülke..."

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew, Gana basınına Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Christian Atsu hakkında konuştu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 09:09 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 09:29
Andre Ayew'den Christian Atsu ve Türkiye açıklaması! "O kadar güzel bir ülke..."
Gana basınına Türkiye'deki yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok üzgünüm, çok moralim bozuk. Türkiye o kadar güzel bir ülke, o kadar güzel insanlar ki, hissettiklerimi tarif edecek kelimeler yok" ifadelerini kullandı.

"TARİF EDECEK KELİME YOK"

Christian Atsu hakkında konuşan Ayew, "Kendisine ve ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ve iyi olması için dua ediyoruz. Ganalıların bu durum hakkında ne hissettiğini tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için son birkaç gün benim adıma çok zor oldu. Oyuncular olarak birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz, neler olduğunu öğrenmek için aileye ulaşmaya çalışıyoruz çünkü yaşananlar özelinde çok üzgünüz ve onun iyi olması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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