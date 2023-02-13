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Türkiye Hentbol Federasyonu acı haberi duyurdu!

Türkiye Hentbol Federasyonu, yaşanan deprem sonrası A Milli Takım kaptanı Cemal Kütahya'nın oğlu Çınar Kütahya ile birlikte Antakya'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 23:45
Türkiye Hentbol Federasyonu acı haberi duyurdu!

Türkiye Hentbol Federasyonu, Antakya'da yaşayan A Milli Takım'ın kaptanı Cemal Kütahya'nın, deprem felaketinde oğlu Çınar Kütahya ile birlikte hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak kaptanımız Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal.

Biz senden razıyız, seni unutmayacağız."

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