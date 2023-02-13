Haberler Deprem Nilay’dan kötü haber

Nilay’dan kötü haber

Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'da yakalanan Çankaya Üniversitesi basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın vefat haberi geldi. Hafta sonu Hatay BŞB ile oynanan maçtan sonra lige verilen arada babaannesinin yanına giden Nilay depreme de burada yakalandı. Nilay ve babaannesi kurtarılamadı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Nilay’dan kötü haber
Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'da yakalanan Çankaya Üniversitesi basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın vefat haberi geldi. Hafta sonu Hatay BŞB ile oynanan maçtan sonra lige verilen arada babaannesinin yanına giden Nilay depreme de burada yakalandı. Nilay ve babaannesi kurtarılamadı.
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