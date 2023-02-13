Nilay’dan kötü haber

Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'da yakalanan Çankaya Üniversitesi basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın vefat haberi geldi. Hafta sonu Hatay BŞB ile oynanan maçtan sonra lige verilen arada babaannesinin yanına giden Nilay depreme de burada yakalandı. Nilay ve babaannesi kurtarılamadı.
Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'da yakalanan Çankaya Üniversitesi basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın vefat haberi geldi. Hafta sonu Hatay BŞB ile oynanan maçtan sonra lige verilen arada babaannesinin yanına giden Nilay depreme de burada yakalandı. Nilay ve babaannesi kurtarılamadı.