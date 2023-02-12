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Japonya takımı Sanfreecce Hiroshima'dan depremzedelere destek

Japonya J1 Ligi takımlarından Sanfreecce Hiroshima, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:53
Japonya takımı Sanfreecce Hiroshima'dan depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ağır hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası uluslararası yardımlar da gelmeye devam ediyor. Depremzedeler bir destek de Japonya'dan geldi. Teknik direktörlüğünü Michael Skibbe'nin yaptığı Japon ekibi Sanfreecce Hiroshima, yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Türk bayrağıyla fotoğraf veren takımın savunma oyuncusu Hayato Araki, "Türkiye ve Suriye'de son depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İki hafta önce kamp yaptığımız Türkiye'nin bu kadar büyük acılar çekmesi tüm ekibin yüreğini dağladı. Japonya uzak olsa da Türkiye ve Suriye'nin acısını paylaşıyoruz ve bir an önce yaralarını sarıp, günlük hayatına geri dönmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

SERHAT UMAR: "GÖZÜM, KULAĞIM VE KALBİM FELAKET BÖLGESİNDE"

Antrenör Serhat Umar ise, "6 Şubat, 100 yılın felaketi olarak değerlendiren Kahramanmaraş depremi hepimizi yıktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın için Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemden çok uzakta olabilirim ama gözüm, kulağım ve kalbim anbean felaket bölgesinde. Sanfreecce Hiroshima Kulübü, Türk-Japon dostluğunu ve dayanışmasının bir örneği olarak dost elini uzatmak istiyor ve yardım kampanyası başlatıyor. Bu davranışlarından ve günlerdir gösterdikleri ilgi ve hassasiyetten ötürü kendilerine şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Tekrardan Türkiye'min başı sağ olsun, milletime geçmiş olsun" cümleleriyle duygularını aktardı.

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