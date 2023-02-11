Haberler Deprem Başkan Erdoğan: Yeniden ayağa kalkacağız

Başkan Erdoğan: Yeniden ayağa kalkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15’er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz.” dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 08:31
Başkan Erdoğan: Yeniden ayağa kalkacağız

Deprem bölgesinde incelemelerini ve halka moral desteğini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin ardından dün de Adıyaman'da vatandaşlarla buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak" dedi.

Türk halkına "Yeniden ayağa kalkacağız" mesajı da veren Erdoğan, "Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir. Birlik ve beraberliğin olması gereken böyle bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin. AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

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