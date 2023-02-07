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Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Taner Kahriman hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altında kalan Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Taner Kahriman'dan üzücü haber geldi. Pazartesi sabah saatlerinden beri göçük altında olan 25 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 14:11
Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Taner Kahriman hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri devan ediyor.

Kariyerini Kahramanmaraş İstiklalspor takımında sürdüren ve depremin gerçekleştiği pazartesi gününden bu yana göçük altında bulunan Taner Kahriman'dan kötü haber geldi.

15 Ocak'ta Kahramanmaraş ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

ALTINORDU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bir dönem altyapısında forma giyen eski futbolcusu Taner Kahriman için başsağlığı mesajı yayımladı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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