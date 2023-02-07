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Eyüpspor'dan depremzedelere destek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için 10 milyon TL bağışta bulundu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 20:31
Eyüpspor'dan depremzedelere destek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, depremzedeler için 10 milyon TL bağışta bulundu.

Eyüpspor, sosyal medya hesabından 10 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklayarak şu ifadeler yer verdi:

"Ülkemizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız şu günlerde Eyüpspor camiası olarak biz de bu büyük acıyı yüreğimizin en derinlerinde yaşıyoruz. Biliyoruz gidenler geri gelmeyecek ama kalanlar için bizde tüm gücümüzle umut olmaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin tek yürek olduğu şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı yardım kampanyasına; Eyüpspor Kulübü'müzün yönetim kurulu, teknik heyeti, çalışanları, sporcular ve taraftarları olarak ilk aşamada 10 milyon TL bağışta bulunarak deprem bölgesine elimizi uzatıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapacağız da... Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza da sağlık ve umut diliyoruz."
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